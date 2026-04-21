La tragedia di Matteo morto risucchiato nella vasca | gli ultimi fatali minuti La Procura interroga genitori e zii

Rimini, 21 aprile 2026 – Le autorità stanno conducendo interrogatori ai genitori e agli zii di Matteo, il bambino di due anni morto dopo essere stato risucchiato in una vasca. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio nella casa della famiglia, dove il piccolo si trovava insieme ai familiari. La Procura ha avviato un’indagine per chiarire le dinamiche dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.

Rimini, 21 aprile 2026 – Proseguono senza sosta le indagini sull’incidente costato la vita a Matteo Brandimarti, il ragazzo di 11 anni originario di San Benedetto del Tronto, morto annegato dopo essere rimasto incastrato nello scarico di una vasca idromassaggio nell’hotel Duca dei Montefeltro di Pennabilli. I genitori del 12enne risucchiato nella vasca idromassaggio sono stati accolti a centrocampo prima del match di calcio tra l’Ascoli e il Guidonia. E in curva spunta uno striscione con il ritratto celebrativo del bambino. La Procura sentirà i familiari del piccolo. In queste ore – tra oggi e domani – l a Procura tornerà ad ascoltare i famigliari di Matteo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La tragedia di Matteo morto risucchiato nella vasca: gli ultimi fatali minuti. La Procura interroga genitori e zii Notizie correlate È morto il 12enne risucchiato nella vasca idromassaggio in un hotel: i genitori decidono di donare gli organiHa lottato per quattro giorni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Infermi di Rimini. Matteo risucchiato nella vasca idromassaggio dell’hotel, l’autopsia: “Morto annegato dopo essere rimasto intrappolato”Rimini, 13 aprile 2026 – La conferma è arrivata dall’autopsia eseguita oggi pomeriggio. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Lo strazio della mamma di Matteo, morto a 12 anni nella vasca idromassaggio: Ti abbiamo amato con ogni singola fibra della nostra anima; Dodicenne morto incastrato in piscina, eseguita l'autopsia sul corpo; Giovedì l’ultimo saluto a Matteo, il 12enne morto nella tragedia di Pasqua; Matteo ha perso conoscenza tra le braccia del papà. I drammatici minuti del salvataggio nella Spa: tre indagati per la morte del 12enne. La tragedia di Matteo morto risucchiato nella vasca: gli ultimi fatali minuti. La Procura interroga genitori e ziiIn queste ore – tra oggi e domani – la Procura tornerà ad ascoltare i famigliari di Matteo. Saranno risentiti di nuovo i genitori, già ascoltati nell’immediatezza dei fatti, così come gli zii e altri ... ilrestodelcarlino.it Una folle tragedia, addio Matteo: Ma una parte di lui vivrà ancoraNon ce l’ha fatta il 12enne di San Benedetto risucchiato nella vasca idromassaggio di un albergo. La famiglia ha donato gli organi. Un cuore sul suo banco a scuola, il parroco: Buono e gentile . ilrestodelcarlino.it Matteo Salvini ha pagato 1.188 euro per rinnovare un abbonamento a Sky Sport e Calcio. A farlo, in particolare, è stato l’ufficio di gabinetto del leader della Lega - facebook.com facebook Matteo Salvini: “Non chiudo l’Italia perché Bruxelles è comandata da cretini. Chi non vede gli aumenti è un marziano o in malafede”. x.com