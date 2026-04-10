San Benedetto in trappola nella vasca idromassaggio Matteo 12 anni morto dopo 4 giorni di agonia La famiglia dona gli organi

Da corriereadriatico.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A San Benedetto, un bambino di 12 anni è deceduto dopo essere rimasto quattro giorni in coma nel reparto di Rianimazione di un ospedale di Rimini. La famiglia ha deciso di donare gli organi del ragazzo. La tragedia è avvenuta mentre il bambino si trovava in una vasca idromassaggio, dove si era finito accidentalmente. La notizia ha suscitato dolore tra i conoscenti e la comunità locale.

SAN BENEDETTO - Ha lottato per 4 interminabili giorni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Infermi di Rimini, ma alla fine, il piccolo cuore di Matteo Brandimarti, ha smesso di battere. Nella serata di ieri, i medici guidati dal primario Massimo Baiocchi, hanno dichiarato la morte cerebrale del ragazzino di 12 anni, dopo un periodo di osservazione di sei ore durante le quali, purtroppo, è stata accertata l'assenza di attività cerebrale, coscienza e riflessi. Fin da subito le sue condizioni erano apparse disperate perché era rimasto troppo a lungo sott’acqua, intrappolato per la gamba in una vasca per idromassaggio l’acqua della quale era alta appena un metro. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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© Corriereadriatico.it - San Benedetto, in trappola nella vasca idromassaggio. Matteo, 12 anni, morto dopo 4 giorni di agonia. La famiglia dona gli organi

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In trappola nella vasca idromassaggio. Matteo, 12 anni, morto dopo 4 giorni di agonia

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