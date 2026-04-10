San Benedetto in trappola nella vasca idromassaggio Matteo 12 anni morto dopo 4 giorni di agonia La famiglia dona gli organi

A San Benedetto, un bambino di 12 anni è deceduto dopo essere rimasto quattro giorni in coma nel reparto di Rianimazione di un ospedale di Rimini. La famiglia ha deciso di donare gli organi del ragazzo. La tragedia è avvenuta mentre il bambino si trovava in una vasca idromassaggio, dove si era finito accidentalmente. La notizia ha suscitato dolore tra i conoscenti e la comunità locale.

SAN BENEDETTO - Ha lottato per 4 interminabili giorni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Infermi di Rimini, ma alla fine, il piccolo cuore di Matteo Brandimarti, ha smesso di battere. Nella serata di ieri, i medici guidati dal primario Massimo Baiocchi, hanno dichiarato la morte cerebrale del ragazzino di 12 anni, dopo un periodo di osservazione di sei ore durante le quali, purtroppo, è stata accertata l'assenza di attività cerebrale, coscienza e riflessi. Fin da subito le sue condizioni erano apparse disperate perché era rimasto troppo a lungo sott’acqua, intrappolato per la gamba in una vasca per idromassaggio l’acqua della quale era alta appena un metro. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - San Benedetto, in trappola nella vasca idromassaggio. Matteo, 12 anni, morto dopo 4 giorni di agonia. La famiglia dona gli organi San Benedetto, in trappola nella vasca idromassaggio. Matteo, 12 anni, morto dopo 4 giorni di agonia. La Procura di Rimini procederà per omicidio colposoSAN BENEDETTO Ha lottato per 4 interminabili giorni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Infermi di Rimini, ma alla fine, il piccolo cuore di... Leggi anche: Morte cerebrale per il bimbo di 12 anni, risucchiato nella vasca idromassaggio: speranza infranta dopo 4 giorni di lotta In trappola nella vasca idromassaggio. Matteo, 12 anni, morto dopo 4 giorni di agonia Argomenti più discussi: San Benedetto, in trappola nella vasca idromassaggio. Matteo, 12 anni, morto dopo 4 giorni di agonia. La Procura di Rimini procederà per...; Risucchiato dal bocchettone. Sistemi di sicurezza della vasca sotto la lente degli inquirenti. Il dodicenne resta in fin di vita; Rimini, morte cerebrale per il bimbo di 12 anni risucchiato nella vasca idromassaggio; Risucchiato nell’idromassaggio: morte cerebrale per il 12enne - POP. In trappola nell'idromassaggio, Matteo morto dopo 4 giorni di agonia. La Procura adesso procederà per omicidio colposoSAN BENEDETTO Ha lottato per 4 interminabili giorni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Infermi di Rimini, ma alla fine, il piccolo cuore ... msn.com Il piccolo originario di San Benedetto del Tronto nelle Marche non ha mai ripreso conoscenza x.com Il ragazzino di San Benedetto del Tronto è rimasto 4 giorni in rianimazione dopo l'incidente avvenuto il giorno di Pasqua - facebook.com facebook