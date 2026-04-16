È morto il bambino di 6 anni caduto dal settimo piano a Bari | era da solo in casa con la madre

Un bambino di 6 anni è deceduto dopo essere caduto dal settimo piano di un edificio nel quartiere San Paolo di Bari. La vittima si trovava in casa con la madre al momento dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Non ce l’ha fatta il bambino di 6 anni precipitato dal settimo piano a Bari, nel quartiere San Paolo. È morto al Policlinico dopo il ricovero in condizioni disperate. Era in casa con la madre, il padre è detenuto.🔗 Leggi su Fanpage.it

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