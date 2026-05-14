La legge sul fine vita arriva in aula ma è quasi certo che sarà bocciata | è scontro tra FI e gli alleati
La legge sul fine vita sarà discussa in aula il prossimo 3 giugno, secondo quanto stabilito dalla conferenza dei capigruppo in Senato. Tuttavia, sembra probabile che il testo venga bocciato, a causa di tensioni tra Forza Italia e gli alleati di governo. La proposta di legge riguarda le norme sul trattamento di fine vita e ha suscitato divisioni tra le forze politiche coinvolte. La discussione si svolgerà in un contesto di confronto acceso tra le varie forze presenti in Parlamento.
La conferenza dei capigruppo in Senato ha deciso che il prossimo 3 giugno approderà in aula la discussione sul fine vita. Forza Italia ha aperto al confronto con le opposizioni sul tema, mentre FdI e Lega chiudono la porta. E dietro l'accelerazione dei tempi per il voto, dopo mesi di stallo, sembra esserci la volontà di far saltare il banco. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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