La legge sul fine vita arriva in aula ma è quasi certo che sarà bocciata | è scontro tra FI e gli alleati

La legge sul fine vita sarà discussa in aula il prossimo 3 giugno, secondo quanto stabilito dalla conferenza dei capigruppo in Senato. Tuttavia, sembra probabile che il testo venga bocciato, a causa di tensioni tra Forza Italia e gli alleati di governo. La proposta di legge riguarda le norme sul trattamento di fine vita e ha suscitato divisioni tra le forze politiche coinvolte. La discussione si svolgerà in un contesto di confronto acceso tra le varie forze presenti in Parlamento.

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