Fine vita Fi apre ma opposizioni temono falsa ripartenza | subito in aula

In Italia, il dibattito sul fine vita si riaccende con le recenti aperture di Forza Italia, dopo mesi di stallo e rinvii in Senato. La discussione si sposta ora in aula, dove si attendono sviluppi concreti. Le opposizioni temono che le proposte possano rappresentare una falsa ripartenza, alimentando tensioni tra le forze politiche coinvolte. Resta da capire se queste aperture porteranno a risultati concreti prima della fine della legislatura.

Roma, 11 mag. (askanews) – Sarà tutto da vedere se le aperture di Forza Italia sul fine vita, dopo mesi di battute d’arresto e rinvii in Senato, possano arrivare davvero a meta nell’ultimo anno di legislatura. Le posizioni di maggioranza e opposizione rimangono distanti. E sul tema ci sono anche sensibilità diverse nello stesso centrodestra con Fi che – pare su impulso di Marina Berlusconi – si mostra più dialogante. In commissione giace da mesi il testo dei relatori Pierantonio Zanettin (Fi) e Ignazio Zullo (Fdi) che incontra la netta contrarietà dei partiti di minoranza che lo considerano restrittivo rispetto ai confini tracciati dalla Consulta.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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