La Lega Serie A ha recentemente dichiarato che non escludere la possibilità di giocare il derby Roma-Lazio nello stesso giorno della finale degli Internazionali d’Italia sarebbe un esempio di scarsa organizzazione. La questione riguarda la pianificazione delle date, senza che siano stati presi in considerazione eventuali conflitti o problematiche logistiche. La scelta di programmare le partite in sovrapposizione ha suscitato reazioni tra gli addetti ai lavori, evidenziando difficoltà nella gestione degli appuntamenti sportivi.

Parliamoci chiaro. Solo un’associazione di straordinari incompetenti può non escludere, a priori, che il derby Roma-Lazio si giochi lo stesso giorno della finale degli Internazionali d’Italia. Solo chi vive sulla luna — o è accecato dai propri interessi — non capisce cosa rappresenti oggi per Roma e per l’Italia questo evento sportivo. Ma gli incompetenti, si sa, sono quasi sempre anche arroganti. La Lega Serie A, invece di interrogarsi seriamente sul disastro a cui ha contribuito a portare il calcio italiano, si comporta come quei nobili decaduti che continuano a esibire titoli che non valgono più nulla. Una federazione che non riesce a portare la Nazionale ai Mondiali per quattro volte consecutive farebbe meglio a tacere e a prendere appunti da chi il rilancio di uno sport lo ha fatto davvero.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Lega Serie A ci ricorda che gli incompetenti sono sempre arroganti

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