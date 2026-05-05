Inchiesta arbitri la nuova lista dei testimoni da ascoltare | ci sono dirigenti di Serie A e Lega

La procura di Milano ha richiesto tre nuove audizioni nell’ambito dell’inchiesta sugli arbitri. Le testimonianze sono state richieste dal pm Ascione e coinvolgono dirigenti di Serie A e della Lega calcio. Le audizioni si inseriscono nelle indagini in corso e riguardano aspetti legati all’operato degli arbitri e alle decisioni prese durante le partite. La procedura si concentra sulla raccolta di elementi utili all’indagine.

Tre nuove audizioni sono state richieste dal PM Ascione relative all'inchiesta arbitri della Procura di Milano. Ai due nomi già noti, di Andrea Butti e Giorgio Schenone, si aggiunge anche quello di Lorenzo Dallari. Che ha coordinato la realizzazione del nuovo International Broadcast Centre e del Centro Var di Lissone.🔗 Leggi su Fanpage.it REF CAM POV: You Are The Referee in Fiorentina-Juventus | Serie A 2025/26 Notizie correlate Inchiesta sugli arbitri, sfilano i testimoni della Lega CalcioAGI - Alcuni esponenti della Lega Calcio, di cui fanno parte anche rappresentanti dei club, saranno ascoltati come testimoni nel corso dell'inchiesta... Caso Arbitri: tra gli indagati non ci sono dirigenti dell’Inter e di altre squadre di Serie AAlisson Juve, accordo sempre più vicino tra la società bianconera e il portiere brasiliano. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Inchiesta arbitri, novità oggi con prima intercettazione: le parole di Rocchi e la difesa di Gervasoni; Inchiesta arbitri, novità: in Procura saranno convocati esponenti della Lega Calcio; Inchiesta sugli arbitri: cosa sappiamo finora sul caso Var, Rocchi e la nuova ombra sul calcio italiano; Inchiesta sul calcio, Dino Tommasi nuovo designatore arbitri al posto di Gianluca Rocchi. Inchiesta arbitri, Butti convocato dal pm: ora tocca alla Lega Serie AInchiesta arbitri, la Procura di Milano convoca Andrea Butti. Poi toccherà agli addetti dei club: resta il nodo Schenone-Inter ... affaritaliani.it Inchiesta arbitri, il pm Ascone convoca il responsabile dei calendari, Andrea Butti: nuova fase per la Procura di Milano. Il puntoInchiesta arbitri, il pm Ascone convoca il responsabile dei calendari, Andrea Butti: nuova fase per la Procura di Milano. Il punto ... calcionews24.com Inchiesta arbitri, da domani al via le nuove audizioni: sarà ascoltato anche Andrea Butti, responsabile dell’ufficio Competizioni della Lega Serie A x.com Parole durissime di #Cruciani che commenta così l’inchiesta arbitri e il differente trattamento riservato mediaticamente alla #Juve Il giornalista sostiene che a parti invertite i bianconeri sarebbero stati letteralmente massacrati pur ribadendo la regolarità - facebook.com facebook