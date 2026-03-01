Il Culturista | William Kentridge ci ricorda che c’è sempre una luce

A Milano, sono esposte le opere di William Kentridge, artista sudafricano noto per le sue creazioni che affrontano il tema della migrazione e della ricerca di speranza. La mostra mette in evidenza i lavori di Kentridge, che utilizza tecniche diverse per rappresentare le storie di spostamenti e trasformazioni umane. Le opere sono visibili fino a una data stabilita e coinvolgono il pubblico con immagini e narrazioni visive.

Tutto il linguaggio creativo di Kentridge è – sia in senso letterale, con le sue mitiche animazioni e le sue processioni di ombre teatrali, che in senso filosofico – fondato sul movimento. Azioni, gesti che ne generano altri e che creano il nostro viaggio. L'artista sudafricano racconta della migrazione continua attraverso la vita, luoghi, paure, pensieri e illusioni. Ogni viaggio inizia con un semplice passo. Ogni opera di Kentridge è un passo di una storia. A volte storie personali, a volte storie dentro la Storia, la musica o la letteratura. Forse tra i contemporanei Kentridge è quello più rinascimentale, capace di agganciare la classicità al presente rendendo vivo il passato più remoto se non defunto.