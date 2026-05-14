La Lamborghini è del boss estorsioni e minacce del clan a imprenditore del Casertano

Un imprenditore del settore del noleggio autovetture nel Casertano ha subito richieste estorsive, minacce e violenze da parte di un gruppo criminale che, all’epoca, dominava l’area di Bagnoli. Le indagini hanno rivelato che il clan rivendicava il controllo su alcune attività commerciali e aveva un forte ingerenza nel settore automobilistico locale. La vicenda si inserisce in un quadro di episodi di pressione e intimidazioni ai danni di imprenditori della zona.

Tempo di lettura: 2 minuti Richieste estorsive, minacce e violenze: ha subìto tutto questo un imprenditore nel settore del noleggio autovetture del Casertano, vittima di un sodalizio criminale, all’epoca dei fatti egemone nell’area di Bagnoli. Cinque i pregiudicati arrestati dalla Polizia di Stato: sono tutti gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di estorsione, tentata estorsione e rapina, aggravati dalle modalità mafiose. Le evidenze investigative hanno dimostrato che l’imprenditore avrebbe subito un tentativo. Tutto è iniziato da un tentativo di truffa subìto da un esponente di spicco del sodalizio il quale, avvalendosi di documenti falsi, ha tentato di accaparrarsi il noleggio di un’autovettura di ingentissimo valore.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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