Da boss latitante a imprenditore di successo negli Usa | arrestato Carlo Petrillo del clan Belforte

La Polizia ha arrestato Carlo Petrillo, ex referente del clan Belforte di Caserta, condannato a otto anni in via definitiva. Dal 2017 viveva negli Stati Uniti, dove si era trasferito dopo aver lasciato l’Italia. Petrillo, noto come boss latitante, è stato catturato in un’operazione che ha portato al suo ritorno in patria. L’uomo era considerato una figura di spicco nel suo clan.

La Polizia ha arrestato Carlo Petrillo, ex referente dei Belforte di Caserta: condannato a 8 anni in via definitiva, dal 2017 viveva negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Catturato a Torino il boss latitante del Clan Partenio: arrestato Gianluca MoscatielloTorino, 15 gennaio 2026 – La latitanza di Gianluca Moscatiello, ex esponente di spicco del Clan Partenio, si è conclusa con l'arresto avvenuto nella... Caserta, confiscati beni da 30 milioni a imprenditore legato al clan BelforteI sigilli sono stati apposti a due interi compendi aziendali e quote di altrettante società, 62 immobili ubicati nelle province di Caserta,... Una raccolta di contenuti su Carlo Petrillo del Arrestato Carlo Petrillo: catturato il latitante del clan camorristico BelfioreÈ stato arrestato e riportato in Italia Carlo Petrillo, 43 anni, referente del clan camorristico Belfiore, latitante dal 2017 e condannato in via definitiva a 8 anni e 8 mesi ... ilmessaggero.it Camorra, arrestato Carlo Petrillo: il latitante affiliato al clan Belfiore dal 2017 era negli UsaÈ arrivato oggi in Italia, espulso dagli Stati Uniti, Carlo Petrillo, referente del clan camorristico «Belfiore». Al termine di una complessa indagine, era stato localizzato ... ilmattino.it