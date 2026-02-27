Sequestro gioiellerie del clan Mallardo assolta in appello la sorella del boss defunto

Dopo dieci anni dal sequestro di nove gioiellerie dal valore di 25 milioni di euro, Teresa Mallardo, sorella di un boss defunto, è stata assolta in appello. L'operazione ha coinvolto il clan Mallardo, che aveva subito il sequestro. La decisione è stata pronunciata dopo il procedimento di secondo grado, che ha confermato l'assoluzione.

Dieci anni dopo il sequestro di 9 gioiellerie da 25 milioni di euro, arriva l’assoluzione in Appello per Teresa Mallardo. Ieri la Terza Sezione della Corte d’Appello di Napoli ha assolto la sorella di Francesco “Ciccio” e Giuseppe Mallardo con la formula piena “per non aver commesso il fatto”. Mallardo era stata condannata in primo grado a 9 anni di reclusione per associazione di tipo mafioso (articolo 416 bis), al termine di un processo durato cinque anni. La sentenza di secondo grado ribalta ora il verdetto, escludendo ogni responsabilità dell’imputata. Le aziende, secondo gli inquirenti, erano nella disponibilità di Gaetano Esposito, 49 anni, accusato di riciclaggio aggravato dal metodo mafioso. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Sequestro gioiellerie del clan Mallardo, assolta in appello la sorella del boss defunto Giugliano, minacce a un carabiniere: stangata del Gip. 14 condanne fino a 18 anni per il clan MallardoSi è concluso con pesanti condanne il processo celebrato con rito abbreviato davanti al Gip del Tribunale di Napoli, che nella giornata di ieri,... Leggi anche: Corte d’Appello di Firenze: negato a una vedova l’uso del seme del marito defunto Sequestro da 2,2 milioni di euro a imprenditore del clan dei CasalesiSi è arricchito grazie al suo legame con il clan dei Casalesi l' imprenditore 51enne di San Cipriano d'Aversa (Caserta) Tullio Iorio, che si occupa della fornitura di calcestruzzo e dei lavori edili e ... ansa.it Imprenditore vicino al clan dei Casalesi. Sequestro da oltre due milioniSigilli a società, fabbricati, terreni, auto, rapporti bancari e finanziari. L'uomo, già condannato per riciclaggio aggravato, è rinviato a giudizio per concorso esterno in associazione di tipo mafios ... rainews.it