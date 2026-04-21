Elettra Lamborghini a Belve | Sono maritosessuale Il peggior difetto? La mia passera mi fa penare
Martedì 21 aprile, Elettra Lamborghini è stata ospite a Belve, dove ha risposto alle domande di Francesca Fagnani. La cantante ha affermato di essere “maritosessuale” e ha commentato che il suo peggior difetto è legato alla sua vita sessuale, dicendo che la sua passera la fa penare. La sua intervista ha suscitato diverse reazioni per le risposte dirette e senza filtri fornite durante la trasmissione.
Elettra Lamborghini arriva finalmente a Belve nella puntata di martedì 21 aprile. La cantante risponde in maniera esplosiva alle domande di Francesca Fagnani, come quella relativa ai suoi gusti sessuali o su quale sia il suo peggior difetto e la risposta è davvero esilarante.🔗 Leggi su Fanpage.it
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