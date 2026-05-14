La guerra cinese per Ferretti finisce a Palazzo Chigi | l' addio amaro di Ferrari e Domenicali

L'assemblea degli azionisti di Ferretti ha deciso di mantenere il controllo del socio cinese Weichai nel Consiglio di amministrazione, confermando la sua posizione dominante. La disputa tra gli azionisti italiani e quello cinese si è conclusa con questa decisione, segnando un punto fermo nella gestione dell'azienda. Nel frattempo, i rappresentanti italiani hanno espresso delusione per l'esito dell'incontro, che ha visto il rinnovato appoggio al socio cinese. La vicenda si è svolta a Palazzo Chigi, dove sono state discusse le sorti della società.

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