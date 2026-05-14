La guerra cinese per Ferretti finisce a Palazzo Chigi | l' addio amaro di Ferrari e Domenicali
L'assemblea degli azionisti di Ferretti ha deciso di mantenere il controllo del socio cinese Weichai nel Consiglio di amministrazione, confermando la sua posizione dominante. La disputa tra gli azionisti italiani e quello cinese si è conclusa con questa decisione, segnando un punto fermo nella gestione dell'azienda. Nel frattempo, i rappresentanti italiani hanno espresso delusione per l'esito dell'incontro, che ha visto il rinnovato appoggio al socio cinese. La vicenda si è svolta a Palazzo Chigi, dove sono state discusse le sorti della società.
L'assemblea degli azionisti di Ferretti ha confermato e sancito il ruolo egemone del socio cinese Weichai all'interno del Consiglio d'amministrazione. Secondo le informazioni raccolte da Today.it, nella riunione avvenuta oggi, giovedì 14 maggio, esclusivamente in modalità online e a porte chiuse. 🔗 Leggi su Today.it
Sullo stesso argomento
Ferretti, il socio cinese Weichai si impone in assemblea e ora ha 8 consiglieri su 9. Kkcg invoca golden power, Ferrari e Domenicali lascianoL'assemblea degli azionisti di Ferretti ha confermato e sancito il ruolo egemone del socio cinese Weichai all'interno del Consiglio d'amministrazione.
Leggi anche: Ferretti, clima incandescente nell'assemblea: Weichai ottiene la maggioranza, si dimettono Piero Ferrari e Stefano Domenicali
Temi più discussi: Roma e il ponte con gli Usa. Quando Pechino chiedeva consigli a Palazzo Chigi; Sicurezza nazionale, Palazzo Chigi vara la cabina di regia per le crisi ibride; Edizione del 7 maggio 2026; Ferretti, Bank of China acquista 6.734.120 di azioni ordinarie e il socio Kkcg scrive al governo: Preoccupazioni per rispetto golden power.
L’ultimo vertice di maggioranza a Palazzo Chigi ha segnato un nuovo, ulteriore passaggio nel percorso dello Stabilicum, la proposta di legge elettorale che mira a sostituire definitivamente il Rosatellum in vista delle elezioni politiche del 2027. La missione dic facebook
Roma e il ponte con gli Usa. Quando Pechino chiedeva «consigli» a Palazzo ChigiQuando c’era il ponte, in molti passavano da lei per attraversarlo. Ursula von der Leyen chiamava spesso Giorgia Meloni per chiederle di avvisare Donald Trump perché aveva necessità di parlargli. E ... roma.corriere.it
Guerra in Iran: Palazzo Chigi, su utilizzo delle basi militari Italia agisce nel rispetto della volontà di Governo e ParlamentoL’Italia agisce nel pieno rispetto degli accordi internazionali vigenti e degli indirizzi espressi dal Governo alle Camere. Lo si legge in una nota diffusa oggi da Palazzo Chigi in riferimento alle ... agensir.it