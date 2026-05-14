La giocata in città è vincente e si porta a casa 30mila euro

Un giocatore di Bolzano ha vinto 30 mila euro nell’ultimo concorso del 10eLotto, andato in scena il 12 maggio. La vincita deriva da una schedina con un “6” Doppio Oro, giocata in città. La giocata si è rivelata vincente e ha portato al fortunato vincitore questa somma. La notizia circola tra le autorità e i punti di vendita locali, ma nessun dettaglio sulla provenienza esatta della schedina o sull’identità del vincitore è stato reso noto.

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