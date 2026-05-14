La giocata in città è vincente e si porta a casa 30mila euro

Da trentotoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giocatore di Bolzano ha vinto 30 mila euro nell’ultimo concorso del 10eLotto, andato in scena il 12 maggio. La vincita deriva da una schedina con un “6” Doppio Oro, giocata in città. La giocata si è rivelata vincente e ha portato al fortunato vincitore questa somma. La notizia circola tra le autorità e i punti di vendita locali, ma nessun dettaglio sulla provenienza esatta della schedina o sull’identità del vincitore è stato reso noto.

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Un “6” Doppio Oro ha regalato ben 30mila euro a un fortunato giocatore Bolzano: è quanto accaduto nell’ultimo concorso del 10eLotto svoltosi lo scorso 12 maggio. La giocata è stata fatta, come detto, nel capoluogo altoatesino, con la giocata vincente fatta in via SassariL’ultimo concorso del. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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