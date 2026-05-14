La Fraie de Vierte 2026 della Filologica friulana domenica è a Ronchis

Domenica 17 maggio si terrà a Ronchis l'inizio dell'evento Fraie de Vierte 2026, organizzato dalla Società Filologica Friulana in collaborazione con il Comune locale. La manifestazione coinvolge diverse attività e incontri rivolti alla promozione della cultura friulana. La giornata si svolgerà in diverse location del paese e prevede momenti di approfondimento e spettacoli legati alle tradizioni della regione. La partecipazione è aperta a tutti e l’evento si estenderà nel corso della giornata.

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Domenica 17 maggio, a Ronchis, si aprirà la Fraie de Vierte 2026, organizzata dalla Società Filologica Friulana insieme con il Comune di Ronchis. Il programma prevede, alle 10.30, la Messa, nella Chiesa Parrocchiale, celebrata da don Elio Baracetti, con l'accompagnamento del Gruppo Corale “Glains. 🔗 Leggi su Udinetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Assemblea della Società Filologica Friulana: presentata la web appSi è tenuta oggi, domenica 15 marzo 2026, a Udine, negli spazi di Palazzo Mantica, l’assemblea della Società Filologica Friulana. Addio a Renzo Travanut: scompare il pilastro della sinistra friulana? Cosa sapere Scompare a Udine Renzo Travanut, ex presidente della Regione Friuli Venezia Giulia. Argomenti più discussi: La Settimana della cultura friulana ricorda il Terremoto del ‘76; Dritto e rovescio: Chat, ossessioni e frasi sessiste: ecco gli scritti choc di Andrea Sempio Video; Buona Festa della Mamma 2026: le frasi e le immagini più belle da inviare; Torre Annunziata, si dimette il sindaco Corrado Cuccurullo: Da pm frasi gravi e ingiuste.