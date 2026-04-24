Addio a Renzo Travanut | scompare il pilastro della sinistra friulana

È deceduto a Udine Renzo Travanut, ex presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e figura di spicco del Partito Democratico. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa nel panorama politico locale, dove aveva ricoperto ruoli di rilievo. La notizia ha suscitato reazioni tra i rappresentanti politici e i cittadini, lasciando un vuoto in ambito amministrativo e ideologico nella regione.

? Cosa sapere Scompare a Udine Renzo Travanut, ex presidente della Regione Friuli Venezia Giulia.. La scomparsa del leader del PD impatta sugli equilibri della sinistra friulana.. Udine perde Renzo Travanut, figura centrale della politica friulana nata ad Aquileia il primo aprile 1946, la cui scomparsa è stata comunicata oggi da ambienti legati al Partito democratico provinciale di Udine. Il percorso del, che ha rappresentato un pilastro per la sinistra del Friuli Venezia Giulia, si è intrecciato fin dalla giovinezza con l’impegno sindacale e le battaglie all’interno del PCI. La sua traiettoria istituzionale ha segnato un passaggio cruciale per l’intera regione, avendo guidato la transizione tra la Prima e la Seconda nel ruolo di presidente della Regione nel 1994.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a Renzo Travanut: scompare il pilastro della sinistra friulana Notizie correlate Addio a Renzo Travanut: il Friuli Venezia Giulia piange il “padre nobile” della sinistraLa politica del Friuli Venezia Giulia perde una delle sue figure più carismatiche e autorevoli. Addio a Scaioli: scompare il pilastro della prevenzione cardiacaIl mondo della prevenzione medica in Emilia-Romagna piange una figura centrale dopo la scomparsa di Scaioli, presidente onorario dell’associazione... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Addio a Renzo Travanut, padre nobile della sinistra friulana; Addio all’ex presidente Renzo Travanut: scompare il padre nobile della sinistra friulana; Addio a Renzo Travanut: il Friuli Venezia Giulia piange il padre nobile della sinistra; Renzo Travanut, addio al padre della sinistra friulana: l'ex governatore Fvg aveva 80 anni. Addio a Renzo Travanut: il Friuli Venezia Giulia piange il padre nobile della sinistraScomparso a Udine all'età di 80 anni, Travanut è stato presidente della Regione e segretario del Partito democratico. Protagonista della transizione tra Prima e Seconda Repubblica, lascia un’eredità f ... udinetoday.it Addio a Renzo Travanut, padre nobile della sinistra friulanaÈ morto a 80 anni a Udine l’ex presidente della Regione: protagonista della ricostruzione post-terremoto e della transizione dalla Prima alla Seconda Repubblica, fu anche segretario regionale del Part ... rainews.it Addio a Renzo Travanut, padre nobile della sinistra friulana È morto a 80 anni a Udine l’ex presidente della Regione: protagonista della ricostruzione post-terremoto e della transizione dalla Prima alla Seconda Repubblica, fu anche segretario regionale del P - facebook.com facebook