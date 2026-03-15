Assemblea della Società Filologica Friulana | presentata la web app

Oggi, domenica 15 marzo 2026, si è svolta a Udine, negli spazi di Palazzo Mantica, l’assemblea della Società Filologica Friulana. Durante l’incontro è stata presentata una nuova web app sviluppata dall’associazione, che mira a promuovere e diffondere la cultura friulana. Al momento della presentazione, erano presenti i membri dell’organizzazione e alcuni rappresentanti locali.

Si è tenuta oggi, domenica 15 marzo 2026, a Udine, negli spazi di Palazzo Mantica, l’assemblea della Società Filologica Friulana. Durante l’incontro è stata presentata la nuova WebApp sviluppata nell’ambito del progetto “Palazzo Mantica per tutti”, che avvicinerà anche i giovani alla scoperta dei segreti del palazzo storico. Nel corso del 2025 la Filologica ha promosso diverse iniziative, tra cui i corsi dedicati alla lingua friulana, le attività della biblioteca sociale e il “Colloquium”, convegno organizzato a Gorizia che ha approfondito temi di linguistica, letteratura e storia relativi ai Grigioni svizzeri, alla Ladinia dolomitica e al Friuli. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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