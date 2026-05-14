La FP CGIL BN replica al Consigliere Picariello | Intervento fuorviante per coprire atti illegittimi
La FP CGIL di Benevento ha risposto alle dichiarazioni del consigliere di maggioranza Picariello, definendole fuorvianti e mirate a coprire atti considerati illegittimi. La replica si concentra sul ruolo delle relazioni sindacali all’interno del Comune e sulla posizione dell’organizzazione sindacale rispetto alle affermazioni del rappresentante istituzionale. La questione riguarda le modalità di confronto tra le parti e le eventuali irregolarità riscontrate nelle pratiche sindacali adottate dall’amministrazione comunale.
La FP CGIL di Benevento interviene con fermezza in merito alle recenti dichiarazioni del consigliere di maggioranza Picariello relative alle relazioni sindacali presso il Comune di Benevento. Come FP CGIL, abbiamo auspicato un cambio di passo radicale fondato sul rispetto delle regole, dei diritti e della trasparenza, agendo con spirito di responsabilità nell’esclusivo interesse dei lavoratori dei servizi pubblici e dei cittadini. Constatiamo, purtroppo, che al Comune di Benevento questo cambiamento non è ancora avvenuto. Alla nostra formale richiesta di annullamento di una delibera di giunta adottata in palese violazione delle norme... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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