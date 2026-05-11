Lavoro agile al Comune scadenza vicina | la richiesta di proroga della Fp Cgil

Il sindacato Fp Cgil ha presentato una richiesta di proroga per gli accordi individuali e le autorizzazioni di lavoro agile in scadenza il 15 maggio per il personale comunale. La richiesta mira a prolungare le disposizioni attualmente in vigore, senza indicare ulteriori dettagli sui motivi o sulle eventuali conseguenze di questa richiesta. La decisione finale spetta alle autorità competenti.

Il sindacato Fp Cgil ha richiesto la proroga degli accordi individuali e autorizzazioni di lavoro agile in scadenza al 15 maggio per il personale del Comune. "La scadenza dei precedenti accordi individuali e delle autorizzazioni al lavoro agile - si legge - rischia di produrre significative.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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