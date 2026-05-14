Nella lotta per evitare la retrocessione in Premier League questa stagione, alcune squadre si trovano ancora in bilico nonostante le posizioni di classifica. Un sito inglese ha osservato che, a meno che non si siano tifosi di Tottenham Hotspur o West Ham United, molti stanno seguendo con interesse questa fase, considerandola particolarmente avvincente. La classifica vede diverse squadre coinvolte, con alcune ancora in corsa per mantenere la categoria e altre che rischiano seriamente di scendere di categoria.

Sito inglese: A meno che tu non tifi Tottenham Hotspur o West Ham United, probabilmente ti sarai divertito molto nella battaglia per la retrocessione della Premier League di questa stagione. Non c’è stato pericolo in fondo alla massima serie nel 202425, con gli Spurs al 17° posto che hanno chiuso con 13 punti di vantaggio sul Leicester City, che ha concluso al 18° posto. Ma questa volta la lotta per la sopravvivenza sembra destinata a durare fino all’ultimo giorno della campagna. Il Tottenham è di nuovo 17esimo, ma ha solo due punti di vantaggio sul West Ham a due partite dalla fine. Potrebbe piacerti L’incredibile lotta per la sopravvivenza in cui metà campionato potrebbe ancora essere retrocesso. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - La folle battaglia per la retrocessione dove anche la squadra della DECIMA può ancora andare giù

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