La piccola bimba piuma vince la sua battaglia | nata prematura pesava solo 600 grammi ma adesso può andare a casa

Una bambina nata prematura, con un peso di soli 600 grammi, ha superato le settimane di terapia intensiva neonatale e può finalmente tornare a casa. La sua dimissione rappresenta un passo importante per la famiglia e gli operatori sanitari coinvolti. In reparto, ogni uscita si celebra come una vittoria, ma questa in particolare ha un valore speciale.

Dopo quattro mesi in terapia intensiva neonatale al Sant’Anna, la bambina dimessa senza esiti clinici. La gioia dei medici e della famiglia In terapia intensiva neonatale ogni dimissione è una conquista, ma alcune hanno un significato ancora più profondo. Oggi al reparto di neonatologia e terapia intensiva neonatale dell’ospedale Sant’Anna si festeggia: dopo quattro mesi di cure, la piccola E. può finalmente tornare a casa con la sua famiglia. La bambina era nata il 7 novembre 2025 con un peso di appena 600 grammi e a un’età gestazionale di 23 settimane e 2 giorni, una condizione al limite della sopravvivenza. Si tratta di uno dei casi più delicati affrontati negli ultimi mesi dall’équipe del reparto. 🔗 Leggi su Quicomo.it

