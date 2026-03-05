La Fiat 500 Hybrid è tornata in produzione a Mirafiori, in Italia. La vettura viene realizzata nello stabilimento torinese, dove si concentrano le attività dedicate alla città. La produzione riguarda il modello ibrido, conosciuto per il suo stile compatto e riconoscibile. Quando passa, la 500 Hybrid cattura l’attenzione di chi la vede in strada.

La Fiat 500 Hybrid è tornata e ora viene prodotta in Italia, a Mirafiori. Una prova della rinnovata ibrida in allestimento Torino, dedicato alla città della Fiat. Uno sguardo ai consumi, al design e agli interni. Le prestazioni non sono il suo punto di forza, ma lo stile resta unico. Nata per gli spostamenti senza pensieri in città, conserva l'eleganza che da quasi vent'anni ha contribuito al successo di questo modello. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fiat 500 ibrida, la piccola che tutti guardano quando passa

