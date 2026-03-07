Igor L' eroe romantico del calcio le corse di Protti sotto la curva nella clip esclusiva

Il 30 marzo uscirà nei cinema un documentario dedicato a Igor, il calciatore che ha segnato la storia del Bari, Messina e Livorno. La pellicola mostra le corse di Protti sotto la curva e include una clip esclusiva che mette in evidenza alcuni momenti chiave della sua carriera. Il film racconta la vita e le imprese di un giocatore molto amato nel panorama calcistico italiano.

Arriverà nei cinema il 30 marzo il documentario dedicato al campione di calcio, stella del Bari, Messina e soprattutto del Livorno. Le corse sfrenate di Igor Protti sotto la curva del Livorno e delle altre squadre in cui ha militato sono ancora negli occhi di tutti i tifosi. A essere è dedicata la clip esclusiva di Igor. L'eroe romantico del calcio, documentario di Luca dal Canto dedicato al campione nello sport e nella vita, in arrivo nei cinema il 30 marzo distribuito da Piano B Distribuzioni. Diretto da Luca dal Canto, che lo firma anche insieme a Alberto Battocchi e Anita Galvano, Igor. L'eroe romantico del calcio celebra la figura di Igor Protti, "lo Zar" del calcio, unico giocatore in Italia ad aver vinto la classifica cannonieri in Serie A, B e C1, diventando una leggenda per Bari e soprattutto Livorno. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Leggi anche: Livornina d'Oro a Protti, la città si commuove con Igor: "Ero 'il bimbo', sono diventato uomo e voi la mia curva. Qui 40 anni della mia vita, grazie"

