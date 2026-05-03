Un nuovo documentario dedicato ai fumettisti italiani contemporanei sarà proiettato in alcune sale italiane tra l’11 e il 13 maggio. Il film, diretto da Omar Rashid, si focalizza su vari artisti, tra cui uno molto noto, e sarà distribuito da Trent Film e Valmyn. Tra i contenuti, una clip esclusiva che mostra la postura di uno dei fumettisti durante una performance. La proiezione si inserisce in un evento speciale dedicato al mondo del fumetto.

Il mondo dei fumettisti italiani contemporanei scandagliato nel documentario di Omar Rashid, nella sale come evento speciale l'11, 12 e 13 maggio grazie a Trent Film e Valmyn. Zerocalcare e la sua autoironia, la vena poetica di Giacomo Bevilacqua e quella militante di Michael Rocchetti, alias Maicol & Mirco. Il panorama del fumetto contemporaneo italiano diventa oggetto d'indagine nel documentario di Omar Rashid Generazione Fumetto, in arrivo nei cinema come evento speciale l'11, 12 e 13 maggio distribuito da Trent Film e Valmyn. Zerocalcare, il cui vero nome è Michele Rech, è al centro della clip esclusiva del film, in cui racconta un aneddoto curioso mentre è impegnato in una delle lunghissime sessioni di sketch a cui si sottopone per incontrare i suoi numerosi lettori.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Generazione Fumetto: la "postura sbagliata" di Zerocalcare nella clip esclusiva

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