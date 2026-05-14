La fase finale si e’ svolta negli impianti del ’play pisana’ Master nazionale Fitp Tpra Faenzi e Natale si laureano campioni italiani

Si è conclusa recentemente la fase finale del Master nazionale Fitp Tpra, tenutasi negli impianti del 'play pisana'. I giocatori Corrado Natale e Manuela Faenzi, provenienti dalla provincia di Grosseto, hanno conquistato il titolo di campioni italiani nella categoria. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse regioni, con la coppia di Natale e Faenzi che si è distinta nel torneo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Successo tricolore per la coppia grossetana Corrado Natale e Manuela Faenzi al Master nazionale Fitp Tpra. In concomitanza con gli Internazionali Bnl d’Italia al Foro Italico, si sono concluse presso gli impianti del ’Play Pisana’ le fasi finali del Master nazionale. L’appuntamento, che ha visto la partecipazione di circa 300 tennisti provenienti da tutta Italia, ha assegnato i titoli nazionali del ranking amatoriale nelle diverse categorie. A distinguersi nella categoria ’Entry Level’ di doppio misto è stata appunto la coppia composta da Corrado Natale e Manuela Faenzi. I due atleti, tesserati con il Circolo Tennis Grosseto di via Cimabue e...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La fase finale si e’ svolta negli impianti del ’play pisana’. Master nazionale Fitp Tpra, Faenzi e Natale si laureano campioni italiani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Lollo e Sukharyna si laureano campioni Europei MasterMessinesità protagonista agli European Masters Athletics Championships Non Stadia, che si sono svolti a Catania in tre intense giornate di gare. Football americano, i Valtellina Vikings si laureano campioni italianiAl Guelfi Sport Center di Firenze, la 7-League CSI ha assegnato un meritatissimo scudetto, quello del Football Americano ai Valtellina Vikings. Temi più discussi: Road to Roma TPRA Pickleball: tutto pronto al Foro Italico per il Master nazionale; A Muraro e Marchetti il doppio femminile del ''Road to Roma'' TPRA; Pickleball ‘’Road to Roma’’ TPRA: è Lucrezia Scalia la regina di Roma; Doppio misto pickleball ''Road to Roma'' TPRA: le premiazioni. La fase finale si e’ svolta negli impianti del ’play pisana’. Master nazionale Fitp Tpra, Faenzi e Natale si laureano campioni italianiSuccesso tricolore per la coppia grossetana Corrado Natale e Manuela Faenzi al Master nazionale Fitp Tpra. In concomitanza con ... msn.com Tennis, Master Nazionale FITP TPRA: successo tricolore per la coppia Grossetana Corrado Natale e Manuela FaenziLa coppia Corrado Natale e Manuela Faenzi di Grosseto vince il titolo nazionale di doppio misto Entry Level al Master Nazionale FITP TPRA a Roma. maremmanews.it