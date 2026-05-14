Con l'inizio della terza stagione di Euphoria, le attrici principali sono tornate a indossare look che stanno attirando l'attenzione. Tra questi, la doppia linea di eyeliner, nota come double wing, sta diventando il modo più popolare per valorizzare gli occhi. La tendenza si diffonde sui social e tra appassionati di make-up, che cercano di replicare le creazioni viste in serie televisiva. La tecnica si contraddistingue per la presenza di due linee di eyeliner che si estendono verso l’alto.

Con la terza stagione di Euphoria entrata nel vivo, le protagoniste della serie sono tornate a influenzare tendenze beauty e moda. Tra tutte spicca Alexa Demie, interprete di Maddy Perez, personaggio diventato un punto di riferimento estetico grazie a look sensuali, dettagli Y2K e make-up grafici. Proprio attraverso il suo stile è tornata alla ribalta una delle tecniche eyeliner più amate degli Anni Duemila: la double wing. Che cos’è la double wing o doppia coda di eye-liner. Come suggerisce il nome, la double wing consiste in una doppia “coda” di eye-liner che si allunga verso le tempie. A differenza del classico cat eye, qui le linee sono due: una segue l’attaccatura superiore dell’occhio, mentre la seconda parte dalla rima inferiore o dalla piega palpebrale, creando un effetto geometrico e allungato. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La double wing è il modo più cool di sfoggiare l’eye-liner ora

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