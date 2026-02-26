Non sta nella pelle, Irina Shayk, almeno così si percepisce dalle Storie pubblicate nelle ultime ore su Instagram. «Non vedo l’ora di essere sul palco del teatro Ariston», ha scritto immaginandosi già a Sanremo 2026, «Che sogno che si avvera». E ancora, in italiano: «Ci vediamo giovedì». Irina Shayk a Sanremo 2026: un beauty look imprevedibile. La modella, 40 anni compiuti lo scorso gennaio, co-condurrà la terza serata del Festival insieme a Carlo Conti e c’è grande attesa sia per gli outfit che sceglierà che per i beauty look. Irina Shayk co-condurrà la terza serata del Festival di Sanremo 2026 (IPA). Difficile fare previsioni su quest’ultimo aspetto, perché Irina Shayk è abituata (e ha abituato) a grandi trasformazioni, come il lavoro richiede. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Scopri i segreti di bellezza di Irina Shayk e come è cambiata nel corso degli anni. Dal, rossetto rosso all'eye-liner, fino a un caschetto diventato iconico

Tendenze da provare: il micro wing liner è l’eye-liner minimal che lifta gli occhiSi chiama micro wing liner e spezzerebbe il cuore di tutte le beauty guru del 2016.

Leggi anche: Sanremo 2026: scopri i co-conduttori, da Can Yaman a Irina Shayk!

