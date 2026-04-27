Oggi il ministro degli Esteri iraniano arriverà a Mosca per incontrare il presidente russo. Nei giorni scorsi, ha fatto ritorno a Islamabad dopo aver partecipato a incontri ufficiali in un’altra capitale. La visita di oggi si svolge in un momento di attenzione internazionale verso le relazioni tra i tre paesi e le dinamiche geopolitiche della regione. La delegazione iraniana si recherà in Russia con l’obiettivo di discutere questioni di interesse comune.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi è tornato a Islamabad domenica, dopo aver lasciato nella giornata di sabato il Pakistan in seguito alla cancellazione da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di un viaggio programmato a Islamabad da parte dei negoziatori statunitensi. Durante la sua prima visita a Islamabad, venerdì e sabato, ha incontrato il capo militare pakistano Asim Munir, un mediatore chiave, il primo ministro Shehbaz Sharif e il ministro degli Esteri Ishaq Dar. Altri inviati iraniani sono poi tornati a Teheran per “consultarsi e ottenere le istruzioni necessarie sulle questioni relative alla fine della guerra”, secondo quanto riportato dalla stessa Isna.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il ministro degli Esteri iraniano, Araghchi, è atteso oggi a Mosca da Putin

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