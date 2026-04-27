Guerra in Iran | il ministro degli Esteri iraniano Araghchi si reca in Russia

Il ministro degli Esteri iraniano ha raggiunto la Russia in un momento in cui i colloqui con gli Stati Uniti sono stati sospesi. La visita rappresenta un nuovo step nel tentativo di affrontare la questione legata alla guerra in Iran. Non sono stati forniti dettagli ufficiali sul contenuto degli incontri o sulle eventuali decisioni prese durante questa missione diplomatica.

Mentre i colloqui con gli USA sono sospesi, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi si reca in Russia, l’ultimo passo di un percorso diplomatico riguardante la guerra in Iran. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi è arrivato a San Pietroburgo, in Russia, dove è previsto un incontro con il presidente russo Vladimir Putin. La visita fa seguito ai viaggi di Araghchi presso i mediatori di Pakistan e Oman per discutere dell’aggravarsi del conflitto in Medio Oriente, dopo il fallimento dell’incontro con gli Stati Uniti a Islamabad. In Pakistan, il ministro iraniano ha incontrato il potente capo dell’esercito pakistano, Asim Munir, e il primo ministro Shehbaz Sharif, mentre in Oman ha avuto un colloquio con il sultano Haitham bin Tariq.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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