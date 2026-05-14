La differenziata che non c’è | tra servizi in affanno scioperi e impianti chiusi è di nuovo emergenza rifiuti
In città si torna a registrare un aumento dei rifiuti abbandonati, con sacchetti e materiali che si accumulano su marciapiedi e strade, creando disagi e cattivi odori. La situazione è aggravata da servizi di raccolta in difficoltà, scioperi e impianti chiusi, che stanno portando a una nuova emergenza rifiuti da nord a sud della città. La mancanza di una gestione efficace si fa sentire soprattutto con l’arrivo della bella stagione.
Torna a pesare in città l’emergenza rifiuti. Da nord a sud, cumuli di sacchetti e materiali abbandonati invadono marciapiedi e carreggiate, proprio mentre l’arrivo della bella stagione accentua odori e disagi. Una scena che si ripresenta con una certa continuità e che riporta al centro il tema.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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