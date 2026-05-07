A Milano, il settore sportivo sta vivendo un periodo di grande fermento, con un aumento significativo di utenti che si rivolgono alle strutture per il nuoto. Tuttavia, numerosi impianti sono stati chiusi a causa di lavori in corso e cantieri, limitando l'offerta disponibile. Quest'estate, solo alcune piscine rimarranno aperte, lasciando circa 130.000 persone a dover trovare alternative per praticare il nuoto e l’attività fisica in generale.

? Cosa scoprirai Quali piscine rimarranno aperte per il nuoto quest'estate?. Come faranno 130.000 utenti a gestire la carenza di impianti?. Perché i centri sportivi milanesi sono chiusi proprio ora?. Quando saranno pronti i nuovi complessi sportivi monumentali?.? In Breve Utenti passati da 108.000 nel 2024 a 131.801 nel 2026.. Personale cresciuto a 149 dipendenti e 510 collaboratori nel 2025.. Praticanti di tennis aumentati da 28.939 nel 2024 a 33.996 nel 2025.. Nuova palestra da 13mila metri quadrati prevista entro il 2027.. I 131.801 utenti censiti da MilanoSport nel 2026 affrontano un’estate con servizi limitati e molti impianti chiusi a causa di problemi strutturali o cantieri in corso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - MilanoSport: tra boom di utenti e impianti chiusi per i cantieri

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