La manutenzione del verde pubblico grazie ad una piattaforma digitale

A Montegrotto Terme parte un nuovo piano di manutenzione del verde pubblico, affidato a una piattaforma digitale chiamata GreenSpaces di R3GIS. Questa tecnologia permette di mappare, programmare e monitorare in tempo reale tutti gli interventi su un'area di circa un milione di metri quadrati di spazi verdi. L’obiettivo è gestire in modo più efficace e puntuale le aree verdi della città.

Montegrotto Terme avvia il nuovo piano annuale di manutenzione del verde pubblico affidandosi a GreenSpaces di R3GIS, piattaforma digitale che consente di mappare, programmare e monitorare in tempo reale tutti gli interventi su circa un milione di metri quadrati di aree verdi. Uno strumento. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Manutenzione del verde pubblico a Torrione: l'intervento prosegueProsegue il programma biennale di manutenzione delle alberature cittadine cominciato a settembre scorso. «Non esiste qualità del verde pubblico senza manutenzione»Decoro, fruibilità e bellezza del territorio: il vicesindaco di Padova e assessore al Verde, Parchi e Agricoltura urbana Antonio Bressa ha le idee... The Light Gate- Project Gravitaur. S-4: The Bob Lazar Story.-Luigi Vendittelli Temi più discussi: A Russi prosegue la manutenzione del verde pubblico: già conclusi i lavori nelle scuole; Manutenzione del verde in viale Margherita di Savoia. Ordinanza di regolamentazione viaria provvisoria; Manutenzione straordinaria del verde da 630mila euro; Colli al Metauro: concluso il piano di manutenzione del verde. Al via il primo sfalcio dell’erba nei parchi e nei centri abitati. La manutenzione del verde pubblico grazie ad una piattaforma digitaleTutto questo succede a Montegrotto Terme dove GreenSpaces di R3GIS, mappa, programma e monitora in tempo reale tutti gli interventi su circa un milione di metri quadrati di aree verdi ... padovaoggi.it Santa Teresa, affidata dopo una strana gara la manutenzione del verde pubblicoPassa nelle mani di una nuova ditta privata la gestione del verde pubblico a Santa Teresa di Riva. L'Ufficio tecnico comunale ha infatti siglato l'aggiudicazione dell'appalto nei confronti della Alba ... sikilynews.it BMW 118i M SPORT AUTOMATICA – 2017 – 97.428 KM – € 16.400 BMW 118i in allestimento M Sport, immatricolata nel 2017, con 97.428 km certificati e due soli proprietari. Vettura sempre seguita con manutenzione regolare presso rete ufficiale BMW e in - facebook.com facebook Sulla #A1, per consentire lavori di manutenzione degli impianti nelle gallerie, dalle 22 di mercoledì 8 alle 6 di giovedì 9 aprile, sarà chiuso lo svincolo di Firenze Impruneta, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consi x.com