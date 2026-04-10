OpenAI lancia la difesa cyber | 10 milioni per proteggere le imprese

OpenAI ha annunciato l’avvio di un nuovo strumento di difesa informatica, destinato a un gruppo selezionato di aziende. La società ha previsto un investimento di 10 milioni di euro per sviluppare questa soluzione, che sarà accessibile solo a un numero limitato di imprese. L’obiettivo è rafforzare le difese contro le minacce informatiche, offrendo servizi dedicati a chi opera in settori ritenuti sensibili.

OpenAI sta strutturando un nuovo strumento dedicato alla difesa informatica, destinato esclusivamente a una cerchia ristretta di imprese. L’iniziativa si inserisce nel programma pilota denominato Trusted Access for Cyber, avviato lo scorso febbraio in concomitanza con il lancio del modello GPT-5.3-Codex, e prevede l’erogazione di 10 milioni di dollari sotto forma di crediti API per i partecipanti. Questo progetto mira a fornire ai partner selezionati modelli con capacità superiori, specificamente ottimizzati per le operazioni di sicurezza difensiva. Dalla gestione dei rischi alla specializzazione dei modelli. La strategia di OpenAI si distingue nettamente dalle recenti dinamiche del settore, come quelle osservate con Anthropic. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - OpenAI lancia la difesa cyber: 10 milioni per proteggere le imprese SIMEST lancia la «Misura Stati Uniti»: 300 milioni per sostenere le imprese italiane in AmericaSIMEST mette in campo oltre 300 milioni di euro per aiutare le imprese italiane a investire e crescere negli Stati Uniti. Leggi anche: Cybersicurezza, Aceti (Hwg Sababa): "Cyber resilienza per proteggere infrastrutture critiche" Si parla di: IA e abusi sui minori | OpenAI lancia il piano contro i deepfake. Anthropic sorpassa OpenAI: Fatturato sopra i 30 miliardiLa società guidata da Amodei mette la freccia e supera quella di Altman nonostante la messa al bando del Pentagono ... repubblica.it L’operazione simpatia di OpenAI e l’evoluzione politica di Sam AltmanDi fronte a una situazione più complicata di quanto avrebbe previsto solo qualche settimana fa, in un anno forse decisivo per le sorti future di OpenAI ... huffingtonpost.it