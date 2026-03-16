L'ex calciatore inglese è stato scelto come allenatore del Cesena, sostituendo Mignani, in una delle tante mosse inaspettate nel calcio italiano. La sua presenza sulla panchina si inserisce in una sequenza di cambi di guida tecnica che coinvolgono club di diverse categorie, dimostrando come le decisioni di allenatore possano cambiare nel giro di poche settimane.

E poi all’improvviso: Ashley Cole sulla panchina del Cesena. L’allenatore che non ti aspetti. E che innesca la domanda: perché lui? I motivi li scopriremo, per ora ci basti sapere che la storia del calcio italiano ogni tanto ha vissuto di questi exploit. Durano un attimo o una vita, sono scintilla o fuoco. E poi all’improvviso, la Top 10. Un’intuizione, un colpo di genio e di marketing, ma anche una provocazione. Quando nel 1999 Luciano Gaucci sceglie Carolina Morace come allenatoreallenatrice della Viterbese (C1) il pianeta-calcio italiano registra la rivoluzione e si chiede con sospetti pruriginosi come possa entrare una donna in uno spogliatoio di soli maschi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Morace a Perugia, un presidente in Nazionale e poi... non solo Cole: le panchine che non ti aspetti d'Italia

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