Dalla parte giusta della Storia è il titolo di una rubrica settimanale dell’Economist, nota per il suo stile ironico e polemico. Ogni settimana, il testo si concentra sull’Europa, analizzando aspetti meno noti o spesso trascurati delle sue politiche e decisioni. La rubrica utilizza lo pseudonimo Charlemagne e si rivolge a un pubblico interessato a riflettere sulle dinamiche europee senza indulgere in approcci ideologici.

Charlemagne è lo pseudonimo di una famosa rubrica dell’Economist che ogni settimana si diverte, con piglio europeista, a demolire l’Europa non per quello che fa, come fanno spesso gli antieuropeisti, ma per quello che non fa. L’europeismo modello Charlemagne, spietato, tagliente, aggressivo, costruttivo, è un europeismo saggio, che aiuta ad alzare l’asticella e che costringe gli europeisti non ipocriti a non accontentarsi mai di quello che l’Europa fa, anche quando qualcosa la fa. Nell’ultima rubrica di Charlemagne, però, l’Economist sceglie di autoimporsi una forzatura e di domandarsi, per una volta, se quello che l’Europa sta facendo, in questa fase storica, possa offrire qualche elemento utile per potersi considerare, da europei, soddisfatti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Dalla parte giusta della Storia: l'Europa che non ti aspetti

Zelensky: “ringrazio chi sta dalla parte giusta della storia e ci aiuta”Kiev – “Ne abbiamo discusso e considero questa una delle decisioni più importanti per noi, emerse in questa giornata e durante i nostri incontri, e...

"Siamo stati in prima fila, dalla parte giusta della storia": il bilancio del circolo Pd di VillaSi legge nel documento: "Abbiamo ascoltato i medici del territorio che denunciavano difficoltà nel reperimento dei farmaci antiblastici; abbiamo...

Dalla parte giusta della Storia: l'Europa che non ti aspettiLenta a decidere, non sempre unita, ma in tutte le prove importanti, dall’Ucraina alla Groenlandia fino alla minaccia iraniana su Cipro, ha sempre saputo scegliere con forza da che parte stare. E comi ... ilfoglio.it

Meloni: Sappiamo di essere dalla parte giusta della storiaIl gotha dei conservatori europei si è trovato a Roma per la Margaret Thatcher dinner organizzata dalla fondazione New Direction, il think tank della famiglia dei Conservatori europei (Ecr), nel ... ilgiornale.it

