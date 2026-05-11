Giornata Internazionale dell’Infermiere | l' Opi di Parma celebra la professione tra cura eccellenza e impegno sociale

In occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Parma ha organizzato un evento per celebrare la professione. La giornata è stata dedicata alla valorizzazione del ruolo degli infermieri all’interno del sistema sanitario e sociale. Durante l’iniziativa sono stati ricordati i contributi degli operatori sanitari e le attività svolte nel rispetto delle norme vigenti. L’evento ha coinvolto diverse figure del settore e ha previsto interventi e momenti di confronto.

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