Giornata Internazionale dell’Infermiere | l' Opi di Parma celebra la professione tra cura eccellenza e impegno sociale

Da parmatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Parma ha organizzato un evento per celebrare la professione. La giornata è stata dedicata alla valorizzazione del ruolo degli infermieri all’interno del sistema sanitario e sociale. Durante l’iniziativa sono stati ricordati i contributi degli operatori sanitari e le attività svolte nel rispetto delle norme vigenti. L’evento ha coinvolto diverse figure del settore e ha previsto interventi e momenti di confronto.

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In occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Parma riafferma il valore centrale dell’infermiere nel tessuto sociale e sanitario, promuovendo un evento che unisce l’eccellenza professionale alla sensibilità umana.Il 12 maggio.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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