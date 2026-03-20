Caprigliola fumata nera Installata l’antenna ’5G’

A Caprigliola, nel comune di Aulla, è stata completata l’installazione di un’antenna 5G, dopo settimane di discussioni e tensioni nella comunità. Nonostante le opposizioni locali, i lavori sono stati portati a termine e l’antenna è ora operativa nel cuore del borgo. La vicenda ha attirato l’attenzione di residenti e autorità, che si sono confrontati sulle implicazioni della nuova infrastruttura.

Caprigliola ha lottato, ma non ce l’ha fatta. L’antenna è stata installata. Negli ultimi mesi il piccolo borgo di Caprigliola, nel comune di Aulla, è diventato il centro di un acceso dibattito legato all’installazione di una nuova antenna 5G. Il progetto, inserito nel più ampio piano di potenziamento delle infrastrutture di telecomunicazione in Italia, ha però incontrato una forte opposizione da parte della popolazione locale. I cittadini hanno organizzato proteste e incontri per opporsi all’opera, considerata pericolosa per la salute e impattante sul territorio, ma alcuni giorni fa è stata comunque installata. L’impianto, ben visibile, si trova in località Palazzine, è alto circa trenta metri e sorgere su un terreno privato, situato lungo la strada che conduce a Ponzano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Caprigliola, fumata nera. Installata l’antenna ’5G’ Articoli correlati Antenna 5G, il duello. Spunta un altro noPONTEDERA Non trova pace la nuova antenna 5G che nei prossimi mesi verrà costruita a Treggiaia. Leggi anche: "No all’antenna 5G". Comune e cittadini ora fanno quadrato