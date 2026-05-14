La Coppa Italia fa sospendere la semifinale Darderi-Joder a Roma scene surreali al Foro Italico
La semifinale di Coppa Italia tra Darderi e Joder a Roma è stata sospesa a causa di scene insolite al Foro Italico. Durante il match dei quarti di finale tra il giocatore italiano e quello spagnolo, sono stati accesi fumogeni e fuochi d'artificio, creando una densa nebbia che ha interrotto il gioco. La partita, precedentemente vinta dall'Inter nella finale della competizione, è stata fermata in attesa di chiarimenti.
Il match dei quarti di finale tra l'italiano e lo spagnolo condizionato dalla nebbia provocata dai fumogeni e dai fuochi d'artificio accesi allo stadio per la finale di Coppa Italia vinta dall'Inter.🔗 Leggi su Fanpage.it
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