La Coppa Italia fa sospendere la semifinale Darderi-Joder a Roma scene surreali al Foro Italico

Da fanpage.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La semifinale di Coppa Italia tra Darderi e Joder a Roma è stata sospesa a causa di scene insolite al Foro Italico. Durante il match dei quarti di finale tra il giocatore italiano e quello spagnolo, sono stati accesi fumogeni e fuochi d'artificio, creando una densa nebbia che ha interrotto il gioco. La partita, precedentemente vinta dall'Inter nella finale della competizione, è stata fermata in attesa di chiarimenti.

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Il match dei quarti di finale tra l'italiano e lo spagnolo condizionato dalla nebbia provocata dai fumogeni e dai fuochi d'artificio accesi allo stadio per la finale di Coppa Italia vinta dall'Inter.🔗 Leggi su Fanpage.it

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