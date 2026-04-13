Internazionali Scudetto Coppa Italia e derby Al Foro Italico una settimana da incubo

Nella settimana al Foro Italico si svolgeranno gli Internazionali di tennis, accompagnati da tre partite di calcio all’Olimpico, tra scudetto, Coppa Italia e derby. La concomitanza di eventi sportivi di grande rilievo ha portato un afflusso massiccio di tifosi e appassionati nella zona di Roma nord, creando potenziali criticità per la viabilità e la gestione delle manifestazioni. La sovrapposizione di gare ha reso la settimana particolarmente intensa per la città.