Internazionali Scudetto Coppa Italia e derby Al Foro Italico una settimana da incubo
Nella settimana al Foro Italico si svolgeranno gli Internazionali di tennis, accompagnati da tre partite di calcio all’Olimpico, tra scudetto, Coppa Italia e derby. La concomitanza di eventi sportivi di grande rilievo ha portato un afflusso massiccio di tifosi e appassionati nella zona di Roma nord, creando potenziali criticità per la viabilità e la gestione delle manifestazioni. La sovrapposizione di gare ha reso la settimana particolarmente intensa per la città.
Internazionali d’Italia più tre partite all’Olimpico, non banali. Il calendario sportivo di tennis e calcio si sovrappone, mettendo alla prova il Foro Italico che sarà invaso da tifosi e appassionati, con il rischio concreto di paralizzare tutto il quadrante di Roma nord.Scudetto, Coppa Italia e.🔗 Leggi su Romatoday.it
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