Internazionali d’Italia 2026 | Sinner ai quarti e eguaglia Djokovic Darderi batte Zverev in rimonta Italia in trionfo al Foro Italico

Durante gli Internazionali d’Italia 2026, il tennista italiano ha raggiunto i quarti di finale, pareggiando il record di vittorie consecutive di un altro giocatore. Nel frattempo, un altro atleta italiano ha battuto in rimonta un avversario di alto livello. Nel match tra i due numeri uno del mondo, uno ha vinto con un punteggio di 6-2, 6-3, consolidando la sua striscia di successi nei tornei Masters 1000.

Il numero uno del mondo supera Pellegrino 6-2 6-3 nel derby azzurro e inanella la 31ª vittoria consecutiva nei Masters 1000. Darderi compie un’impresa storica salvando quattro match point nel secondo set contro il numero 3 del mondo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Jannik Sinner non conosce ostacoli. Il numero uno del mondo ha regolato il qualificato Andrea Pellegrino nel derby azzurro sul Campo Centrale con il punteggio di 6-2 6-3 in un’ora e 29 minuti, chiudendo ogni discorso con la consueta solidità nonostante il vento che ha complicato il gioco nel corso dell’incontro.🔗 Leggi su Sportface.it

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