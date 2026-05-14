La consulenza della Procura conferma | nessuna traccia dei resti di Roberta sulla scogliera

La procura ha confermato che le analisi condotte sul tratto di scogliera tra Torre Suda e Mancaversa, effettuate lo scorso 11 marzo, non hanno rilevato tracce dei resti di Roberta Martucci. Lo scavo nella zona di Tabarano non ha portato alla scoperta di elementi riconducibili alla presenza di resti umani, come indicato nelle risultanze della consulenza. La ricerca si è concentrata su questa area dopo le prime indagini, senza che siano stati trovati indizi che possano collegare il sito alla scomparsa della giovane donna.

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UGENTO – Già dallo scavo disposto dalla procura ed effettuato lo scorso 11 marzo sul tratto costiero che collega le marine di Torre Suda a Mancaversa, in località Tabarano, non erano emersi elementi concreti che potevano ricondurre alla presenza di resti umani di Roberta Martucci, la 28enne di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Procura autorizza scavo sulla scogliera, ma nessuna traccia evidente dei resti di RobertaUGENTO - Nessun esito apparente e concreto, anche se la speranza non si acquieta e i legali della famiglia Martucci, gli avvocati Valentina Presicce... Foggia, ancora nessuna traccia della 21enne Elena: perlustrata la campagnaA una settimana dalla sua scomparsa, le ricerche di Elena Rebeca Burcioiu, 21 anni, si concentrano ancora nel raggio di più chilometri da borgo la... Temi più discussi: Garlasco, il consulente della Procura: Forse Chiara vide foto sul pc di Alberto la sera del 12 agosto; Cos'è una consulenza personologica; Delitto di Garlasco, Andrea Sempio si sottoporrà a una consulenza personologica: cosa significa; Garlasco e la nuova versione sull’impronta 33, i 7 esperti del Ris: Analisi di Garofano insensate. Il delitto di #Garlasco. #AndreaSempio a #Roma per la consulenza sulla sua personalità. Nelle carte della procura di #Pavia anche gli audio delle intercettazioni x.com La bici del rider morto in collina sotto esame della procura: dubbi su guasti e velocitàUna consulenza dovrà accertare se ci siano state manomissioni per andare più veloce nelle consegne e se i freni funzionassero ... torino.repubblica.it Inchiesta arbitri, perché la Procura si ferma (per ora) e cosa accadràDopo giornate frenetiche e di grande impatto mediatico la Procura di Milano si ferma. Ecco cosa può succedere all'inchiesta che ha terremotato i vertici arbitrali in Italia. panorama.it