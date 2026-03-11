Procura autorizza scavo sulla scogliera ma nessuna traccia evidente dei resti di Roberta

La procura ha autorizzato uno scavo sulla scogliera, ma finora non sono stati trovati resti di Roberta. Le ricerche sono state condotte questa mattina, senza risultati evidenti, anche se i legali della famiglia Martucci, gli avvocati Presicce e Bruno, hanno confermato che tutto il materiale raccolto sarà analizzato dall’autorità giudiziaria in attesa di ulteriori sviluppi.