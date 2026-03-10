A una settimana dalla scomparsa, le ricerche di Elena Rebeca Burcioiu, 21 anni, continuano senza sosta. Le forze dell’ordine stanno perlustrando la campagna intorno a Borgo La Rocca e lungo la Statale che collega Foggia a San Severo, ma finora non ci sono tracce della giovane. Le ricerche si concentrano in questa area, senza escludere altri possibili siti.

A una settimana dalla sua scomparsa, le ricerche di Elena Rebeca Burcioiu, 21 anni, si concentrano ancora nel raggio di più chilometri da borgo la Rocca, lungo la Statale che collega Foggia a San Severo. Qui è stata vista per l'ultima volta il 2 marzo e qui sono stati trovati il cellulare e il giubbotto che indossava il giorno della scomparsa. Canali, vasche e campi vengono perlustrati palmo a palmo. I cani molecolari fiutano il terreno, i droni perlustrano dall'alto i casolari abbandonati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Foggia, ancora nessuna traccia della 21enne Elena: perlustrata la campagna

Articoli correlati

Foggia, ancora nessuna traccia della 21enne rumena scomparsa: si cerca nei pozzi e nei canaliSi cerca nei vasconi usati per l'irrigazione dei campi e nei pozzi del Foggiano la giovane Elena Rebeca Burcioiu, 21enne rumena di cui non si hanno...

In una campagna a margine della Foggia-San Severo ritrovato il giubbotto di Elena Continuano le ricerche della 21enne scomparsaÈ stato ritrovato in un campo prossimo al tratto di strada statale 16 il pellicciotto che indossava Elena.

Una raccolta di contenuti su Foggia ancora nessuna traccia della...

Temi più discussi: Foggia, ancora nessuna traccia della 21enne romena scomparsa: si cerca nei pozzi e nei canali; Nessuna traccia di Elena, la 21enne scomparsa lunedì scorso a Foggia; Ancora nessuna traccia della 21enne scomparsa, la Prefettura diffonde le sue foto; Ancora nessuna traccia della ragazza rumena scomparsa a San Severo: le ricerche continuano da 5 giorni.

Foggia, il giallo della scomparsa di Elena Rebeca Burcioiu: ancora nessuna traccia della 21enneFoggia, continuano le ricerche di Elena Rebeca Burcioui, la 21enne rumena scomparsa da una settimana: ancora nessuna traccia ... notizie.it

Foggia, ancora nessuna traccia di Elena, la ragazza 21enne scomparsa da giorniSono trascorsi cinque giorni dalla scomparsa di Elena Rebeca Burcioiu a Foggia: imponente le ricerche per ritrovare la ragazza. quotidianodelsud.it

COMITATO PD DI VIALE GIOTTO Referendum del 22 e 23 marzo, a Foggia incontro con i dem per discutere le ragioni del “No” - facebook.com facebook

Foggia, altra condanna per Barbaro: il primo baby-mafioso della Società ha trascorso soli 2 giorni da uomo libero x.com