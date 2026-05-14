La consigliera Masini | master universitario in comunità energetiche rinnovabili

Il 14 maggio 2026, una consigliera ha annunciato l’attivazione di un nuovo master universitario dedicato alle comunità energetiche rinnovabili. La proposta mira a formare professionisti specializzati in questa area, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di progetti sostenibili. Il corso sarà aperto agli studenti interessati a approfondire tematiche legate all’energia pulita e alla gestione condivisa delle risorse energetiche. La decisione è stata comunicata nel corso di una conferenza pubblica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Arezzo, 14 maggio 2026 – La consigliera Masini: master universitario in comunità energetiche rinnovabili. Chiara Masini, consigliere comunale a Montevarchi, capogruppo Valdarno Centro ha conseguito i l Master universitario di secondo livello in Comunità Energetiche Sostenibili presso la cattedra UNESCO dell’Università di Pisa. “A partire dal decreto legislativo 199 nel 2021 (sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili) al 2022 con il Piano Regionale per la Transizione Ecologica della Toscana ho studiato - sintetizza Masini- lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili che sono un modo di produrre, consumare e condividere energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La consigliera Masini: master universitario in comunità energetiche rinnovabili ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Comunità energetiche rinnovabili: la strategia del prosumerRoma, 8 aprile 2024 – Le comunità energetiche rinnovabili (Cer) rappresentano la frontiera più avanzata della transizione ecologica, spostando il... Puglia, la sfida della transizione energetica: rinnovabili, comunità energetiche e innovazioneLa Puglia punta con decisione sulla transizione energetica e si candida a diventare uno dei principali laboratori italiani ed europei della...