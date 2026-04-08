Comunità energetiche rinnovabili | la strategia del prosumer
Il 8 aprile 2024, si è parlato delle comunità energetiche rinnovabili, conosciute come Cer, come una delle tappe più avanzate nella transizione ecologica. Queste comunità spostano il controllo dell’energia dai grandi produttori centralizzati ai cittadini organizzati in gruppi. La strategia del prosumer mira a coinvolgere attivamente i cittadini nella produzione e nel consumo di energia pulita, modificando così il tradizionale modello energetico.
Roma, 8 aprile 2024 – Le comunità energetiche rinnovabili (Cer) rappresentano la frontiera più avanzata della transizione ecologica, spostando il baricentro del potere economico dai grandi produttori centralizzati ai gruppi di cittadini organizzati. Con il recepimento definitivo dei decreti attuativi legati alla missione 2 del Pnrr, l'Italia ha finalmente un quadro normativo che incentiva la configurazione di soggetti giuridici capaci di produrre, consumare e scambiare energia prodotta localmente, principalmente attraverso impianti fotovoltaici. L'autoconsumo virtuale Il cuore finanziario della Cer risiede nell'autoconsumo virtuale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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