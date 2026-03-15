Il tecnico del Milan ha annunciato la sua decisione riguardo al sostituto di Adrien Rabiot nel centrocampo. La scelta riguarda un giocatore che sarà impiegato nella partita contro la Lazio. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda esclusivamente l’aspetto tattico della formazione. La formazione rossonera si prepara così a affrontare la sfida con una modifica nel reparto centrale.

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© Calcionews24.com - Lazio Milan, Allegri ha scelto il sostituto di Rabiot: ecco la decisione del tecnico rossonero

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