la sinistra guidata da petro vince le elezioni legislative in colombia

La coalizione di sinistra guidata dal presidente Gustavo Petro si è imposta nelle elezioni legislative dell’8 marzo, considerate un test cruciale in vista delle presidenziali del 31 maggio. La coalizione Pacto histórico ha ottenuto la maggioranza relativa al senato e un buon risultato anche alla camera dei rappresentanti, secondo i risultati parziali, con più del 97 per cento delle schede scrutinate. La sinistra aveva già vinto le legislative nel 2022, quando Petro era stato poi eletto primo presidente di sinistra nella storia della Colombia, nonché primo ex guerrigliero. I favoriti delle presidenziali sono il senatore di sinistra Iván Cepeda, compagno di partito di Petro, e l’avvocato di destra Abelardo de la Espriella. 🔗 Leggi su Internazionale.it

