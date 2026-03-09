Nelle elezioni legislative del 2026 in Colombia, la coalizione di sinistra si afferma come la più votata nei dati preliminari. Gustavo Petro guida il Patto Storico, che ottiene il maggior numero di seggi. I risultati indicano un cambiamento significativo rispetto alle tornate precedenti e segnano un momento importante per il panorama politico del paese.

La Colombia si trova a un bivio storico dove la coalizione di sinistra guidata da Gustavo Petro si conferma come forza dominante nei dati preliminari delle elezioni legislative del 2026. Con il 93,30% dei voti scrutinati, il Patto storico ha ottenuto oltre quattro milioni e mezzo di preferenze per il Senato, posizionandosi nettamente al primo posto rispetto all’opposizione di destra rappresentata dal Centro democratico. L’esito parziale segnala non solo una vittoria elettorale immediata ma funge da termometro cruciale per le imminenti presidenziali previste per fine maggio, dove i favoriti sono già in campo. Il clima elettorale è stato descritto come pacifico nonostante le preoccupazioni iniziali legate alla sicurezza, aprendo scenari complessi per il futuro politico della nazione sudamericana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Colombia: la sinistra vince le legislative, Petro guida il Patto

