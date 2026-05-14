In molte città, le decisioni che riguardano l’ambiente vengono prese da pochi soggetti, lasciando gli abitanti senza voce. La maggior parte delle persone vive in ambienti costruiti senza aver partecipato alle scelte che li riguardano. Sebbene teoricamente si possa intervenire per modificare ciò che si eredita, spesso si presta poca attenzione a ciò che ci circonda, e in alcuni casi ci si accorge troppo tardi delle conseguenze.

La storia la scrivono gli esseri umani, ma in un ambiente costruito che non si sono scelti. In teoria avremmo il potere di cambiare ciò che ereditiamo, ma di solito non prestiamo grande attenzione a ciò che ci circonda, a volte non ci facciamo nemmeno caso. Questo era il punto di Walter Benjamin quando osservava che l’umanità non smette mai di costruire ma sperimenta l’architettura sempre in uno stato di distrazione. La vediamo e non la vediamo – e probabilmente oggi vediamo ancora meno, intenti come siamo a fissare i nostri schermi invece di alzare lo sguardo sugli edifici. È un po’ il discorso che si fa con la musica di sottofondo. Ma la musica non ci accompagna sempre; le strutture costruite, invece, sono quasi sempre intorno a noi.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La città diventa antidemocratica se pochi decidono l’ambiente di tutti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

UFO: NON È CHE L'INIZIO: La seconda tranche di file UAP arriva tra 7 giorni

Notizie correlate

Remigration Summit a Milano: “Si valuti se revocare autorizzazione, rischi di ordine pubblico”. Lega: deriva antidemocraticaMilano, 7 aprile 2026 – Non accennano a placarsi le polemiche politiche per la manifestazione “Remigration Summit” in programma per sabato 18 aprile...

Leggi anche: Come sarebbe Ravenna se chiudessero tutti i negozi? L'intelligenza artificiale mostra la "città fantasma"

Si parla di: Agorà | La città diventa antidemocratica se pochi decidono l’ambiente di tutti.

Commercio, la città diventa un modello italiano per le regole contro la paccottigliaVENEZIA - L'antipaccottiglia ha fatto scuola. Il provvedimento voluto dall'assessore al Commercio Sebastiano Costalonga, diventato di recente regolamento, è una delle strade per salvare il dilagare di ... ilgazzettino.it

Vedelago diventa città, il titolo onorifico con la firma di Mattarella: «Ora valorizziamola»Vedelago è ufficialmente città. Con il decreto firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al secondo comune della provincia di Treviso per estensione è stato conferito il titolo ... ilgazzettino.it