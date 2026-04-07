A Milano si avvicina la data del “Remigration Summit” previsto per il 18 aprile in piazza del Duomo, con la partecipazione di rappresentanti politici e attivisti. Le autorità stanno valutando se mantenere o revocare l’autorizzazione all’evento, considerando possibili rischi per l’ordine pubblico. La Lega ha commentato la manifestazione definendola una deriva antidemocratica, alimentando così le polemiche politiche attorno alla iniziativa.

Milano, 7 aprile 2026 – Non accennano a placarsi le polemiche politiche per la manifestazione “Remigration Summit” in programma per sabato 18 aprile in piazza del Duomo, a cui parteciperà anche la Lega con il suo leader Matteo Salvini. L’evento è organizzato dai Patrioti per l’Europa, il gruppo cui fa capo il Carroccio all’Europarlamento. Una manifestazione diversa dal “Remigration Summit” convocato dall’ultradestra europea a maggio 2025, consumatosi a Gallarate. La manifestazione prevista in Duomo il 18 aprile ha un profilo più istituzionale - ha annunciato che parteciperà anche il presidente della Regione Attilio Fontana – e, del resto, il raduno degli “ultrapatrioti“ che si videro a Gallarate è fissato per il prossimo 30 maggio a Porto, in Portogallo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Remigration Summit a Milano: “Si valuti se revocare autorizzazione, rischi di ordine pubblico”. Lega: deriva antidemocratica

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È “ ” Verso il 18 aprile cresce la contro-mobilitazione contro il Remigration Summit annunciato in piazza Duomo: al centro ci sono identità, accoglienza e il volto che Milano vuole dare di sé. Milano, Zona San Siro - facebook.com facebook